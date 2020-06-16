МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Товары повседневного спроса (FMCG) из низкого ценового сегмента стали пользоваться повышенным спросом в российских магазинах — доля продаж таких товаров в апреле и мае была выше среднегодового значения, говорится в исследовании компании Nielsen.

"В магазинах повышенным спросом начали пользоваться товары из низкого ценового сегмента. Его значимость в структуре рынка выросла для почти половины (47%) FMCG-категорий, из-за чего доля продаж товаров низкого ценового сегмента в структуре рынка увеличилась с 17% в среднем за год до 18,2% и 17,7% в апреле и мае соответственно", — говорится в исследовании.

Среднегодовое значение с марта 2019 года по февраль 2020 года составляло 16,9%. При этом, продолжает компания, в группе товаров премиального ценового сегмента наблюдается обратная тенденция — доля продаж такой продукции сократилась с 35,8% в среднем по году до 34,2% и 34,4% в апреле и мае. Изменения коснулись таких категорий, как мясо, фруктовые соки, вода, чай, макаронные изделия.

"Рост доли низкого ценового сегмента в структуре продаж — один из наиболее заметных сигналов на рынке FMCG, но не единственный. Уже сейчас можно предположить, что покупатель, который столкнулся со снижением своих доходов, будет стараться экономить: искать скидки или переключаться на более дешевые альтернативы", — отметил директор по работе с ритейлерами Nielsen Россия Константин Локтев, слова которого приводятся в сообщении.

Кроме того, по данным исследовательской компании, если в период ажиотажных закупок товаров россиянами доля продаж продукции со скидками снизилась во всех каналах реализации и достигала 45%, то в мае объемы продаж по промо-акциям вернулись к докризисным значениям — около 50%.

"Более того, по данным потребительского исследования Nielsen, 30% покупателей в России стали чаще, чем до пандемии искать в магазинах товары со скидками, а в группе потребителей, пострадавших от последствий COVID-19, это значение еще выше — 38%", — добавляется в исследовании.