МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ снизило размер взносов туроператоров в фонды персональной ответственности в 2020 году до 0,25% общей цены туристского продукта с действовавшего ранее 1%, сообщает пресс-служба кабмина.

"Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности. В 2020 году он составит 0,25% общей цены туристского продукта против действовавшего ранее 1%. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о снижении размера взносов принято для поддержки туроператоров в условиях распространения коронавируса.