МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" обработала более 100 тысяч заявок на оформление электронных ваучеров, сообщили в пресс-службе компании.

Ваучер оформляется взамен неиспользованных из-за пандемии коронавируса авиабилетов по ряду направлений или дополнительных услуг авиакомпании, приобретенных до 1 мая 2020 года.

"Аэрофлот" обработал более 100 тысяч заявок пассажиров на оформление электронных ваучеров", — говорится в сообщении.

В тестовом режиме оформление электронных ваучеров началось 26 мая, в первый день работы системы было обработано 207 заявок. Сейчас компания обрабатывает более 8 тысяч заявок на оформление электронных ваучеров в день.

С 1 июня 2020 года ваучер можно использовать при одновременном бронировании и оплате билета и услуг в контакт-центре "Аэрофлота", а с 17 июня — на официальном сайте авиакомпании. Оформить ваучер можно до 31 декабря 2020 года. Срок его действия составляет три года.