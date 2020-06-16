МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Столичные рестораторы рассказали РИА Новости, как будут работать летние веранды, открывшиеся 16 июня после снятия ограничений по коронавирусу.

"У гостей при входе будет измеряться температура бесконтактными градусниками", — рассказали в пресс-службе Ginza Project. С сегодняшнего дня ресторанный холдинг открыл в столице шесть заведений с верандами: Christian, Patara Cafe, Butler, "Эларджи", "Чача" и "Цыцыла".

Столики на открытых верандах будут располагаться на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Для соблюдения дистанции в ресторанах будут размещены специальные наклейки, сообщили в пресс-службе "Шоколадницы". Сеть открыла в столице пять летних веранд, а в течение двух недель их число возрастет до 16.

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, которая также открыла в Москве летние веранды, при входе предлагает гостям продезинфицировать руки. Столы на летних верандах тоже будут дезинфицироваться после каждого посетителя или минимум раз в час, пояснили агентству в пресс-службе сети.

О регулярной санобработке рассказали также в Ginza Project, "Шоколаднице" и в "Росинтер Ресторантс Холдинг". В частности, "Росинтер" открывает 9 летних веранд в Москве и две в Московской области, сообщила президент холдинга Маргарита Костеева. Всего в период с 16 по 23 июня холдинг запустит в России 14 летних веранд ресторанов "IL Патио", TGI Fridays и кофеен Costa Coffee.

Сотрудники ресторанов будут носить перчатки и маски в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, добавили в Ginza Project. "Шоколадница" будет рекомендовать гостям чаще мыть руки, а для мытья посуды компания применит средства с дезинфицирующим эффектом.