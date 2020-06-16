ПАРИЖ, 16 июн — ПРАЙМ. Французская фармацевтическая компания Sanofi инвестирует 610 миллионов евро на разработку и производство вакцин во Франции, говорится в коммюнике компании.

"Sanofi инвестирует во Францию, чтобы усилить свой исследовательский и производственный потенциал в области вакцин и реагировать на риски будущих пандемий. В соответствии со своей стратегией, представленной в декабре прошлого года, компания выделит 610 миллионов евро на создание во Франции новой гибкой и цифровой производственной площадки, а также исследовательского центра, предназначенного для вакцин", — говорится в коммюнике.

Отмечается, что группа направит 490 миллионов евро на строительство нового завода по производству вакцин в городке Невиль-сюр-Саон в метрополии Лиона.

"На этой новой современной промышленной площадке будут использоваться самые инновационные технологии в области производства вакцин. Этот проект предполагает инвестиции в размере 490 миллионов евро в течение пяти лет и должен создать 200 новых рабочих мест. Эти инвестиции стали возможны благодаря поддержке и тесному сотрудничеству с французскими властями в последние месяцы", — говорится в коммюнике.

Также компания решила инвестировать 120 миллионов евро в создание нового научно-исследовательского центра на площадке Sanofi Pasteur в Марси-л'Этуаль, который поможет разработать вакцины будущего.

Это решение приветствовал президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший центр Sanofi во вторник.