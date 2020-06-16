МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россияне в мае купили 62 тысячи новых легковых автомобилей, что примерно вдвое меньше, чем в мае 2019 года, но на 13% больше, чем в апреле, следует из данных аналитического агентства "Автостат" на основе регистраций транспортных средств.

"В мае 2020 года жители нашей страны стали обладателями почти 62 тысяч новых легковых автомобилей. Этот показатель примерно вдвое меньше, чем в мае прошлого года (118 тысяч штук), но при этом на 13% больше, чем в апреле нынешнего (54,5 тысяч штук). Лидером по предпочтениям у россиян традиционно является отечественная марка Lada – в прошлом месяце они приобрели около 16 тысяч таких машин, что на 41% меньше, чем в мае 2019-го", — говорится в сообщении агентства.

Следом за Lada идут корейские бренды Hyundai и KIA, продукция которых разошлась тиражом в почти 8 тысяч и 7 тысяч единиц соответственно, при этом оба демонстрируют рыночное падение: KIA – на 51%, Hyundai – на 48%, подсчитал "Автостат". Кроме них, в пятерку марок-лидеров рынка новых легковых автомобилей в России по итогам мая нынешнего года попали французская Renault (5,2 тысячи штук, минус 49%) и японская Toyota (3,7 тысячи единиц, минус 51%).

По данным АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей в России в мае снизились на 51,8% в годовом выражении — до 63 033 штук.

Как отмечают эксперты "Автостата", за 5 месяцев россияне купили 492 тысячи легковых машин – на 17% меньше, чем в январе – мае 2019 года.