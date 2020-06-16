Собянин поддержал идею по упрощённой системе налогообложения для ресторанов Москвы
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощённую систему налогообложения для ресторанного бизнеса.
Во вторник Собянин посетил летнюю веранду одного из столичных кафе и встретился с представителями отрасли общественного питания Москвы.
На встрече рестораторы попросили мэра сделать для ресторанной отрасли единую упрощённую систему налогообложения.
"Очень хотелось бы попросить вашей поддержки в том, чтобы на основе упрощённой системы налогообложения сделать для ресторанной отрасли единую систему налогообложения, когда 6% налог с продаж и идёт разница расходов-доходов 15%",- сказал владелец сети московских кофеен Игорь Журавлев.
"Я дам поручение (заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру) Ефимову, (руководителю департамента торговли и услуг Алексею) Немерюку вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу… Посчитайте, давайте выйдем с этой инициативой, я поддержу", — сказал Собянин.
https://1prime.ru/business/20200616/831636559.html