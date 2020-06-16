МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал идею столичных рестораторов создать единую упрощённую систему налогообложения для ресторанного бизнеса.

Во вторник Собянин посетил летнюю веранду одного из столичных кафе и встретился с представителями отрасли общественного питания Москвы.

На встрече рестораторы попросили мэра сделать для ресторанной отрасли единую упрощённую систему налогообложения.

"Очень хотелось бы попросить вашей поддержки в том, чтобы на основе упрощённой системы налогообложения сделать для ресторанной отрасли единую систему налогообложения, когда 6% налог с продаж и идёт разница расходов-доходов 15%",- сказал владелец сети московских кофеен Игорь Журавлев.

"Я дам поручение (заместителю мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру) Ефимову, (руководителю департамента торговли и услуг Алексею) Немерюку вместе отработать и сделать расчет, во сколько это обойдется городу… Посчитайте, давайте выйдем с этой инициативой, я поддержу", — сказал Собянин.