МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Пассажирский самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в аэропорту Перми из-за неисправности на борту воздушного судна, люди не пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В аэропорту Перми совершил аварийную посадку самолет Superjet-100 рейсом из Москвы", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс "Аэрофлота" Москва-Пермь, находились 45 пассажиров и пять членов экипажа. Предварительная причина экстренной посадки — техническая неисправность на борту самолета. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются.