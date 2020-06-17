МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев номинирован в совет директоров "Аэрофлота", бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов в список кандидатов не вошел, говорится в сообщении компании.

"Утвердить список кандидатов в Совет директоров ПАО "Аэрофлот"… Шадаев Максут Игоревич — министр цифрового развития, связи и массовых телекоммуникаций Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов не выдвинут в кандидаты.