МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о "научном прорыве" в лечении COVID-19.

Так глава ВОЗ прокомментировал результаты клинических испытаний, проведенных в Оксфорде (Великобритания). Было исследовано влияние стероида дексаметазона на коронавирусную инфекцию.

"Это первое лекарство, которое показало снижение уровня смертность среди пациентов с COVID-19, которым необходимо кислородное лечение или искусственная вентиляция легких ", — заявил Гебрейесус и добавил, что эти результаты научной работы — "отличная новость".

Великобритания представила в ВОЗ предварительные результаты испытаний. В мировой организации отметили, что "с нетерпением" ждут полного анализа данных по исследованию в ближайшее время.

Отмечается, что ученые Оксфорда провели исследование, которое выявило, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смертельного исхода больных с COVID-19 на 35% у пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ. На 20% — у пациентов, которые получают кислород.

В испытаниях препарат принимали 2104 пациента. дозировка — 6 миллиграммов в сутки в в течение 10 дней.

Упаковка препарата в Великобритании стоит около пяти фунтов, это 437 рублей.

Правительство королевства накануне 16 июня одобрило этот препарат для лечения от коронавируса.

Сам медикамент известен уже более 60 лет и применяется в схемах лечения как противовоспалительное средство.