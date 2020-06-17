МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Спрос на акции "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров, со стороны иностранных и российских инвесторов превысил предложение в пять раз, более 60% книги заявок было подписано международными фондами из Европы, Америки и Азии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в среду сообщили об успешном SPO акций "Детского мира". "Система" и РКИФ продают 15,94% акций, получат за бумаги порядка 10,953 миллиарда рублей. Доля АФК "Система" в ритейлере после размещения снизится до 20,38% с 33,38%, РКИФ — до 4,62% с 7,56%, в совокупности они сохранят 25% плюс одну акцию компании.

"РФПИ совместно с АФК "Система" открыли российский рынок для иностранных инвесторов после эпидемии коронавируса, размещение акций "Детского мира" стало первым успешным размещением российских бумаг в этом году. Спрос на акции со стороны иностранных и российских инвесторов превысил предложение в пять раз", — сказал Дмитриев, который также является генеральным содиректором Российско-китайского инвестиционного фонда.

"Более 60% книги было подписано ведущими международными фондами из Европы, Америки и Азии. Мы видим огромный интерес и возможности для российских компаний по выходу на биржу и привлечению капитала от ведущих международных инвесторов, несмотря на глобальные негативные последствия пандемии", — цитирует РФПИ Дмитриева.

Президент и генеральный содиректор РКИФ Бин Ху отметил, что инвестиции фонда в "Детский мир" отражают интерес к вложению средств в Россию и являются примером успешных китайских инвестиций в российские компании.