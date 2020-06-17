МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сбербанк запускает многофункциональный сервис в сфере медицины, с помощью которого в том числе можно записаться на прием к врачу или вызвать его на дом, в скором времени можно будет купить лекарства онлайн, говорится в сообщении крупнейшего российского банка.

"Сбербанк запускает многофункциональный сервис СберЗдоровье, который будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг. Сервис СберЗдоровье создан на базе компании DocDoc, которая вошла в группу компаний Сбербанк в 2017 году. С сегодняшнего дня сервис DocDoc будет ребрендирован в СберЗдоровье", — сказано в сообщении.

Сервис будет развивать все виды медицинских услуг и объединит различные сервисы и продукты, которые касаются здоровья человека во всех его проявлениях, подчеркнули в банке. "В скором времени с помощью СберЗдоровья можно будет приобрести лекарства онлайн, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа", — указали в Сбербанке, добавив, что также появится раздел, посвященный здоровому образу жизни.

При этом уже сегодня клиенты сервиса могут записаться на очный прием к врачу в частные клиники своего города, получить онлайн-консультацию с помощью телемедицины, вызвать врача на дом, записаться на диагностику, заказать комплексное обследование, вести свой дневник здоровья и даже позаботиться о своих питомцах с помощью ветеринарных услуг онлайн.

СберЗдоровье будет соответствовать всем требованиям безопасности и стандартам обслуживания Сбербанка, что гарантирует высокий уровень надежности предоставляемого сервиса, обещают в кредитной организации.

"Сегодня, особенно учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, мы видим устойчивое развитие телемедицинских сервисов, которые позволяют решать большинство возникающих вопросов между пациентом и врачом удаленно. Данная тенденция подтверждается в том числе растущей популярностью сервисов компании DocDoc. Сбербанк намерен применить свои технологии и опыт в построении онлайн-сервисов для развития многофункционального сервиса СберЗдоровье", — прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.