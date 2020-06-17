МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Шереметьево" полностью готов к возобновлению международных рейсов, сообщается на странице авиагавани в Instagram.

"Шереметьево" полностью готов к возобновлению международных пассажирских рейсов", — говорится в сообщении.

Ранее директор по производству "Внуково" Дмитрий Хартунян сообщил РИА Новости, что аэропорт также готов к возобновлению международных полетов.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.