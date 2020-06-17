МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко высказала предложение расширить программу реновации на всю страну.

"Тема расселения граждан из ветхого жилья очень важная. Надо программу реновации (распространить) по всей стране, выработать правила, принять законы. Сделать ее экономически выгодной для инвесторов", — заявила спикер верхней палаты парламента.

Выступая на пленарном заседании палаты Матвиенко отметила, что без привлечения инвесторов никаких государственных денег на эту жилищную кампанию не хватит.