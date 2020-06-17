МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. "Аэрофлот" после проверки ФАС начал продавать до 80% мест на бортах ниже себестоимости, сообщил на заседании Совета Федерации генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"Многих граждан беспокоил рост тарифов на авиаперевозки, что обусловило проведение Генеральной прокуратурой совместно с Федеральной антимонопольной службой целевой проверки. По её результатам "Аэрофлотом" приняты меры к повышению доступности авиаперевозок", — сказал Краснов.

По его словам, в частности, меры предусматривают продажу "до 80% мест ниже себестоимости" и обязанность компании по формированию тарифов на монопольных маршрутах по принципам, "действующим на конкурентных линиях".