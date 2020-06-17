МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. РЖД видят восстановление спроса на поезда дальнего следования, а пассажиры предпочитают покупать билеты онлайн, сообщает компания.

"Спрос на дальние поездки восстанавливается, при этом пассажиры предпочитают покупать билеты онлайн. Пассажиры в мае 2020 года оформили почти 1,77 миллиона электронных билетов на поезда дальнего следования холдинга "РЖД" (включая высокоскоростные поезда "Сапсан", скоростные поезда "Ласточка" и "Стриж"). Это на 47% превышает показатели апреля", — говорится в сообщении компании.