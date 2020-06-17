МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ростуризм и власти РФ не собираются искусственно ограничивать выезд граждан за рубеж, но пока нет понимания, когда будут открыты границы, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Ни мы (Ростуризм), ни руководство страны не собираемся искусственно ограничивать выезд наших граждан за рубеж", — сказала Догузова в среду в эфире телеканала РБК.

"То ограничение, та рекомендация, которая сейчас действует, она продиктована в данный момент исключительно заботой о людях и… со всеми своими зарубежными коллегами, в целом, на связи… Готовности, что с 1 июля, или с какой-то четкой даты, когда они готовы принимать россиян — нет", — добавила глава Ростуризма.

"Те страны, которые являются традиционными популярными направлениями для отдыха, пока не заявляют о готовности принимать россиян", — продолжила глава Ростуризма.

"Это дорога с двусторонним движением", — уточнила при этом Догузова, напомнив также о Роспотребнадзоре, который отвечает за безопасность и здоровье граждан РФ.

"Как только в Роспотребнадзоре скажут, что угрозы россиянам нет, и страны с другой стороны выразят готовность принимать туристов из РФ, не будет никаких препятствий", — резюмировала она.

Свободное пересечение границы РФ было остановлено 16 марта из-за пандемии коронавируса.

Ростуризм пока не получал официальных бумаг от властей Турции о сроках открытия турецких курортов, сообщила также Догузова.

"По поводу июля есть ряд заявлений о якобы готовности, но каких-то официальных бумаг на этот счет мы не получали, то есть какого-то официального подтверждения, что с такой-то даты ваши туристы могут к нам ехать, нет. Даже если бы мы прям сейчас были бы готовы отправлять, и это было бы возможно, турки на данный момент не готовы принимать туристов. Дальше будем следить за развитием ситуации и принимать решение", — ответила она на вопрос про готовность Турции принимать российских туристов.

При этом глава Ростуризма подчеркнула, что в июне турецкие курорты туристов точно принимать не готовы.