МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. АК "Алроса" снизила ориентир доходности по семилетним еврооблигациям на 500 миллионов долларов до около 3,25% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

По его словам, спрос инвесторов превышает 1 миллиард долларов.

Заявки на евробонды с погашением в июне 2027 года компания собирает в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,375-3,5% годовых.

Компания провела 15-16 июня серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению семилетних евробондов. Организаторами выступают J.P. Morgan, Газпромбанк, Societe Generale и "ВТБ Капитал".

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.