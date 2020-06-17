МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Доля компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", на рынке розничной торговли продуктами Санкт-Петербурга в 2019 году продолжила рост, хотя уже по итогам 2018 года превысила порог в 25%, говорится в сообщении Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Петербургу.

УФАС в мае прошлого года сообщило, что доля X5 в Санкт-Петербурге в 2018 году превысила порог в 25% (после этого, согласно закону, компания более не может арендовать или приобретать площади для открытия новых магазинов) и достигла 27,03%. Годом ранее доля находилась на уровне 23,86%. Согласно сообщению ведомства в среду, доля ритейлера в 2019 году продолжила рост и достигла 27,37%.

"Превышения 25% порога X5 Retail Group в 2019 году требует пристального внимания. Санкт-Петербургское УФАС подготовило ряд запросов ритейлеру. Исходя из полученных ответов будет сделан вывод о расширении сети за счет открытия новых магазинов и аренды новых площадей или, что тоже возможно, за счет увеличения притока покупателей", — говорится в сообщении.

"В зависимости от полученного ответа Санкт-Петербургское УФАС примет меры антимонопольного реагирования. В частности, это может быть и подача в арбитражный суд требования о признании договоров по аренде или покупки площадей магазинов, за счет которых превышен этот барьер, ничтожными", — добавляет УФАС.

Ведомство указывает, что в 2019 году закрылся ритейлер "ТД Интерторг" (сети "Семья" и "Идея", также развивала магазины Spar в регионе), доля которого в городе составляла 10%. Глава Санкт-Петербургского УФАС Вадим Владимиров отметил, что небольшое увеличение доли X5 по итогам прошлого года могло произойти за счет роста потока покупателей.

"Допустим, если раньше вы ежедневно совершали покупки в "Семье", то сейчас, с ее закрытием, вы стали посещать "Пятерочку". Поэтому решение о необходимости подачи в суд требования о закрытии магазинов мы примем только после изучения полученной от ритейлера информации", — сказал Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.

При этом УФАС отмечает, что, по приблизительной оценке, за первые четыре месяца 2020 года доля X5 по объему реализованных продовольственных товаров составила уже 31,75%. Однако ведомство указывает, что данные за январь-апрель не могут использоваться антимонопольным органом для окончательной оценки рынка в 2020 году — такая оценка делается только по итогам года.

Согласно российскому закону о торговле, торговая сеть, доля которой превышает 25% от объема всех реализованных продовольственных товаров в денежном выражении в границах субъекта РФ, муниципального района или городского округа, не вправе приобретать или арендовать в этих границах дополнительную площадь для торговли.