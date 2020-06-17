МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Нелегальный сектор туристической отрасли, который не является налогоплательщиком, работает в "серой" зоне и не соблюдает требования Роспотребнадзора, получает преимущества перед официальными объектами размещения и несёт опасность ухудшения эпидемиологической обстановки на местах, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В нынешней крайне непростой ситуации в безусловном выигрыше оказался "серый" сегмент отрасли. То есть тот сектор, который не является налогоплательщиком и находится в темной зоне, так как требования Роспотребнадзора на него не распространяются", — сказала она, выступая на онлайн-конференции "Туристический бизнес: выход из кризиса в условиях пандемии".

Ломидзе обратила внимание, что сейчас любой объект, который находится в юридической зоне, обязан соблюдать определенные правила безопасности, обеспечивать социальную дистанцию, дезинфекцию и прочее. В случае с частным сектором этого нет, обнаружить такие объекты очень сложно. В связи с чем они получили явные конкурентные преимущества перед нормальными объектами размещения и налогоплательщиками.

"С другой стороны, если эпидемиологическая ситуация в регионе изменится, то ответственность за это будет нести тот самый частный сектор. В таком случае официальные средства размещения постращают не только в конкурентной борьбе, но и от ухудшения обстановки", — пояснила представитель АТОР.

"Очень важно сейчас соблюсти какую-то симметрию, так как и для государства, и для отрасли важнее всего туристы, их безопасность, а так же те структуры, которые обеспечивают эту безопасность и платят налоги", — резюмировала она.