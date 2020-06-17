МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) лизинговой компании Carcade в национальной и иностранной валютах до "BB+" с "B+", прогноз стабильный, об этом говорится в релизе Fitch.

Рейтинги были, соответственно, также выведены из списка на пересмотр с возможностью повышения (Rating Watch Positive). Краткосрочный рейтинг компании был сохранен агентством на уровне "B".

"Рейтинговые действия… отражают нашу оценку способности и стремления нового акционера Carcade, АО "Газпромбанк", предоставлять поддержку компании", — объясняют аналитики в релизе.

Решение Fitch также учитывает растущую стратегическую важность компании как потенциальной основы для автолизингового бизнеса Газпромбанка, говорится в сообщении. В то же время ограниченная на данный момент операционная интеграция между лизинговой компанией и банком и разные бренды могут сдержать склонность кредитной организации к поддержке Carcade, считают аналитики.

Carcade (ООО "Каркаде") работает в России с 1996 года и специализируется на предоставлении услуг лизинга легковых и коммерческих автомобилей. "Газпромбанк лизинг" в марте стал владельцем 68%-ной доли в Carcade, еще 32% теперь принадлежат другой "дочке" Газпромбанка, "Новым финансовым технологиям".