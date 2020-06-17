МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Сотрудники Adidas обратились к руководству компании с призывом проверить подход к расовым вопросам на рабочем месте и создать анонимную платформу, где сотрудники смогут сообщать о расизме и дискриминации, сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что группа сотрудников компании из Германии, США, Австралии и Панамы направила письмо руководству с требованием проверить, каким образом глава отдела по работе с персоналом Карен Паркин реагировала на расовые проблемы в компании. Кроме того, сотрудники выступили за создание анонимной платформы для сообщений о расизме и дискриминации.

"Наши сотрудники отважно обратились к людям в руководстве, они указали на тот факт, что мы не являемся представителями тех сообществ, которые приносят нам (компании — ред.) прибыль, и нам не хватает лидерства, процессов и целей, которые бы обеспечили это", — приводит телеканал текст письма сотрудников.

В самой компании сообщили, что отвергают все заявления, представленные в письме.

"Adidas и Reebok всегда были и будут против дискриминации в любых формах, и мы вместе выступаем против расизма", — говорится в заявлении компании.

На прошлой неделе после нескольких дней протестов сотрудников компания заявила, что предпринимает шаги, нацеленные на увеличение числа темнокожих и латиноамериканцев. Сообщается, что компания намерена нанять на 30% новых должностей афро- и латиноамериканцев. Всего в компании сейчас работают около 60 тысяч людей по всему миру.

Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других — в пособничестве убийству.