МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. РЖД увеличивают инвестпрограмму на 2020 год до 642 миллиардов рублей за счет взноса 20 миллиардов рублей в уставный капитал "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании), следует из презентации компании для инвесторов к программе бессрочных облигаций, с которой ознакомились РИА Новости.

"Инвестиционная программа 2020 год 622 (миллиарда рублей была — ред.)… 642 (миллиарда рублей стала — ред.)", — указано в презентации. "Взнос в УК "Федеральной пассажирской компании" 20 миллиардов рублей", — уточняется за счет чего произошел такой рост.

Компания отмечает, что инвестиционная программа РЖД может дополнительно корректироваться. "В инвестиционную программу на регулярной основе вносятся корректировки в связи с изменениями экономической ситуации в России в целом, и, в частности, с изменениями в регионах, генерирующих грузооборот", — добавляется в презентации.

В мае на совещании с президентом России Владимиром Путиным, а затем и на встрече с ним гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания на фоне непростой ситуации в экономике и в связи с коронавирусом скорректирует план capex на текущий год до 620 миллиардов рублей при прежних планах 820 миллиардов и готова профинансировать ее за счет бессрочных облигаций на сумму от 370 миллиардов рублей.

Кабмин позднее утвердил решение о размещении таких бумаг. РЖД планируют 19-22 июня собрать заявки инвесторов на первый транш бессрочных облигаций на 15 миллиардов рублей.

Белозеров также на встрече с Путиным в мае говорил, что РЖД пока сократили инвестпрограмму до 620 миллиардов рублей, но могут увеличить ее объем без господдержки.