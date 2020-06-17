МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Британская актриса Эмма Уотсон вошла в совет директоров компании Kering, владеющей модными домами Gucci и Yves Saint Laurent, сообщается на сайте компании.

"Я рад приветствовать (руководителя компании Didi Chuxing) Жан Лю, (банкира) Тиджана Тиама и Эмму Уотсон в наш совет директоров. Их соответствующие знания и компетенция, а также разнообразие их опыта и перспектив станут бесценным дополнением к совету директоров Kering", — приводятся на сайте компании слова ее главы Франсуа-Анри Пино.

Отмечается, что Уотсон также назначена главой комитета по вопросам устойчивости окружающей среды совета директоров.

Актриса Эмма Уотсон получила известность благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. В последнее время она активно занимается так называемой устойчивой модой, которая связана с изменением принципа потребления.

Корпорация Kering, штаб-квартира которой находится в Париже, специализируется на производстве предметов роскоши, включая дизайнерскую одежду, сумки, обувь, часы и ювелирные изделия. В состав корпорации входят модные дома Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen, Bottega Veneta, Brioni и другие.