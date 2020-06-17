МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Компания Vietnam Dairy Products JSC (Vinamilk), крупнейший производитель молочных продуктов Вьетнама, получила право на поставки продукции в Россию, следует из материалов Россельхознадзора.

Ведомство в своем указании от 15 июня сообщает, что Vinamilk была включена в реестр организаций, осуществляющих производство, переработку или хранение подконтрольных товаров, ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза.

Россельхознадзор еще в июне 2006 года из-за вспышки ящура во Вьетнаме ввел запрет на ввоз в Россию из этой страны живых животных (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз), мяса и сырой продукции этих видов животных, а также кормов для животных. В новом документе указывается, что действие ограничения не распространяется на поставки молочной продукции Vinamilk.

Vinamilk — одна из ведущих компаний Вьетнама и крупнейший производитель молока и молочной продукции в стране. Выручка Vinamilk в 2019 году составила 56,4 триллиона вьетнамских донгов (порядка 2 миллиардов долларов). Компания экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира.