С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air планирует запустить в сентябре 2020 года авиарейсы из Санкт-Петербурга в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту, сообщил журналистам генеральный директор компании Джозеф Варади.

"Мы объявляем пять новых направлений в пять стран, то есть полная маршрутная сеть из Петербурга будет иметь 11 направлений в 11 стран. Пять новых рейсов из Петербурга будут выполняться в Зальцбург, Копенгаген, Осло, Стокгольм и на Мальту", — сказал он в ходе онлайн-пресс-конференции.

Он также отметил, что Wizz Air в сентябре откроет операционную базу в аэропорту Пулково. Аэропорт Петербурга станет первой в России базой венгерского перевозчика и 32-й в мире. Wizz Air разместит в Пулково один самолет Airbus A320.

Как отмечается в материалах ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково), билеты на новые рейсы Wizz Air можно забронировать по цене от 24,99 евро (цена в одну сторону, включая все налоги).

Новые рейсы из Петербурга будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства.

Ранее сообщалось, что в аэропорту "Пулково" с 1 января 2020 года начал действовать режим седьмой степени свободы воздуха для полетов иностранных авиакомпаний в Санкт-Петербург. Министерством транспорта РФ утвержден список из 30 государств, который в дальнейшем может быть расширен. Отмечалось, что ООО "Воздушные ворота северной столицы" уже получило информацию о заинтересованности в выполнении рейсов в аэропорт "Пулково" из стран по седьмой степени свободы от авиакомпаний Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, airBaltic, FlyOne и других.

По итогам 2019 года авиакомпания Wizz Air обслужила в Пулково более 111,1 тысячи пассажиров, что на 59,4% больше показателя 2018 года. До приостановки международного авиасообщения в связи с пандемией COVID-19 перевозчик ежедневно выполнял прямые регулярные перелеты из Петербурга в Будапешт (Венгрия) и Лондон (аэропорт Лутон, Великобритания).

Ранее, в январе 2020 года Wizz Air первой анонсировала открытие летом рейсов по седьмой свободе воздуха из Пулково в Братиславу (Словакия), Бухарест (Румыния), Вильнюс (Литва) и Софию (Болгария). В настоящее время эти рейсы пока не выполняются из-за ситуации с пандемией коронавируса.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России после аэропортов Московского авиационного узла. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.