МОСКВА, 17 июн /ПРАЙМ/. Лидер "Единой России" Дмитрий Медведев предлагает подумать о введении лизинговых каникул в рамках поддержки предприятий туристической отрасли, отметив, что при принятии решений нужно думать о выгоде для всех сторон.

В ходе совещания по развитию внутреннего туризма, которое прошло в онлайн-формате, Медведев отметил, что часто у предприятий туристической отрасли транспорт находится в лизинге.

И в связи со сложившейся ситуацией, когда туристическую отрасль нужно поддержать, по словам Медведева, можно ввести лизинговые каникулы. "Но к банкротству лизингодателей это не должно приводить", — сказал он, добавив, что такие каникулы должны быть выгодны всем сторонам.

Кроме того, необходимо сократить издержки предприятий туристической отрасли, вводить специальные экономические режимы, органы власти могли бы поддерживать лучшие из практик, заявил лидер "Единой России".

"Конечно, нужно помочь предприятиям (туристической отрасли — ред.) сократить их издержки, в том числе вводя специальные экономические режимы", — сказал он в ходе совещания по развитию внутреннего туризма и поддержке туристической отрасли, которое прошло в онлайн-формате.

По словам Медведева, есть практики, наработанные в разных регионах, они носят локальный характер, но их можно использовать и в других ситуациях. "Вот эти отраслевые объединения, которые существуют, могли бы эти локальные практики продвигать, а в итоге исполнительная власть, правительство, региональные власти могли бы поддерживать лучшие из практик, в том числе путем присвоения статуса особых экономических зон", — заявил Медведев.

Он напомнил, что некоторое время назад "Единая Россия" вместе с экспертами разработала перечень мер по поддержке граждан, по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. По его словам, эти меры были представлены в правительство и доложены президенту.

"Но дело в том, что жизнь вносит свои коррективы. Теперь наша задача сделать эту работу более точечно и сосредоточившись на секторальных мерах поддержки с учетом того, что отрасль сильно пострадала с одной стороны, с другой стороны в настоящее время наше государство вступило уже в новую фазу противодействия пандемии: режимы ослаблены, они стали для ведения бизнеса гораздо более приемлемыми", — заключил Медведев.