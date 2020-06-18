МОСКВА, 18 июн /ПРАЙМ/. Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что работать с маркированными лекарствами готовы уже большинство аптек в регионах России.

Маркировка лекарственных препаратов станет обязательной в России с 1 июля.

"Большинство регионов обеспечили высокую готовность аптек к работе с маркированными лекарствами. В 93% субъектов РФ к системе маркировки лекарств подключены более 70% аптек", — говорится в сообщении.

Все аптечные организации Чукотского автономного округа, Камчатского края, Республики Татарстан, Ульяновской области, Новгородской области, Ненецкого автономного округа готовы работать с маркированными лекарствами, уточнили в пресс-службе.

"Вплотную к полному охвату регистрацией в системе маркировки приблизились аптечные организации из Забайкальского края (99%), Сахалинской области (97%), Республики Удмуртия (99%), Республики Марий Эл (97%), Республики Тыва (98%), Брянской области (96%), Севастополя (97%) и Астраханской области (97%)", — отметили в Минздраве.