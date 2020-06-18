МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. В России общественники выступили с предложением законсервировать мусоропроводы, расположенные в многоквартирных домах. Как пишет газета "Известия" в четверг со ссылкой на письмо Общественной палаты (ОП) РФ, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества на имя главы министерства строительства и ЖКХ Владимира Якушева, мусоропроводы усложняют и делают невозможным раздельный сбор мусора.

По мнению авторов предложения, действующие сейчас в жилых домах мусоропроводы являются в большинстве своем источником неприятного запаха и приводят к появлению насекомых и грызунов. Их использование создает лишний шум и может привести к пожару.

Помимо этого, пишут в письме Якушеву, существование мусоропроводов препятствует развитию системы раздельного сбора мусора в стране.

В своем письме авторы предлагают законсервировать мусоропроводы. Еще один вариант — использовать трубопроводы в подъездах только для одного вида отходов, например, органического.

Еще одно предложение — наделить управляющие компании (УК) правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода в случае, если жители дома систематически нарушают правила его пользования.

В то же время издание отмечает, что оплату работы по консервации мусоропроводов хотят возложить на собственников жилья, так как стоимость обслуживания мусоропроводов входит в платежки за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).