МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Новая программа для покупок корейской компании Samsung Upgrade начала работать в России.

Она позволяет пользоваться флагманскими моделями смартфонов бренда, выплачивая относительно небольшую сумму денег в месяц.

Как это работает. Покупатель в России оформляет онлайн-заявку на покупку по программе Samsung Upgrade, а после одобрения подписывает договор и идет в фирменный магазин. Он получает смартфон, за пользование которым будет ежемесячно вносить определенную плату.

Через год — или 12 платежей — участник этой программы может бесплатно обменять этот смартфон на новую модель.

В случае, если пользователь хочет стать полноценным владельцем, а не арендатором телефона, то он должен выплатить остаточную стоимость либо вносить регулярный платеж еще несколько месяцев, после чего устройство оказывается в его собственности.

Если клиент хочет обменять арендованный гаджет на новый, то остаточную стоимость выплачивать не нужно.

Размер остаточной стоимости может превышать 50% от стоимости гаджета, но не для всех моделей бренда.