МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Введенный в Краснодарском крае карантин будет отменен с 21 июня. Об этом в четверг, 18 июня, заявил губернатор края Вениамин Кондратьев на заседании оперштаба по ситуации с коронавирусом.

При этом режим повышенной готовности на Кубани продолжит действовать.

"Мы возвращаемся к обычному образу жизни, но поэтапно", — отметил глава региона.

"Принимая это решение, в первую очередь мы опирались на эпидобстановку. Мы видим устойчивую тенденцию к снижению числа новых зараженных коронавирусной инфекцией. Немаловажно, что с начала летнего сезона не зафиксировано новых очагов, на данный момент нет заболевших среди отдыхающих", — пояснил он позицию властей туристического региона.

Накануне, 17 июня, Кондратьев заявил, что Краснодарский край начнет 21 июня начнет ослаблять контроль над въезжающими на территорию региона, туристам разрешат свободно перемещаться по территории края.

"Но температура при въезде в край будет обязательно замеряться, тест на коронавирус будет браться, ну а дальше уже никаких препятствия для передвижения по краю не будет. Единственное, что мы должны будем знать — в какое место непосредственно едет тот или иной гость края", — говорил губернатор.