МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Московский департамент транспорта подготовил новый приказ по мерам против коронавируса, согласно которому операторы такси в столице обязаны дезинфицировать машины после каждого заказа, обеспечить водителей средствами защиты и антисептиками, сообщает пресс-служба департамента в своем Telegram-канале.

"В связи с новым указом мэра об этапах снятия режима, департамент транспорта подготовил новый приказ, касающийся перевозок такси и безопасности пассажиров, согласно новым требованиям Роспотребнадзора. Все перевозчики обязаны: проводить дезинфекцию машин, на которых они перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа, ежедневно водители этих авто должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах, оборудованных выделенными постами дезинфекции, обеспечить водителей масками и перчатками (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа), дезсредствами и антисептиками", — говорится в сообщении.

Кроме того, ежедневно перед выходом водителя на смену необходимо измерять ему температуру, в случае повышенной температуры или признаков заболевания — временно отстранить от управления автомобилем.

Помимо этого, перевозчики обязаны каждые 15 дней проводить анализы на коронавирус не менее чем у 10% списочного состава водителей и предоставлять данные в ЕРНИС (Единая региональная навигационно-информационная система города Москвы) в установленном порядке.

Во вторник стартовал новый этап снятия ограничений по коронавирусу в столице. Сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открыли свои двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. В городе также заработали летние веранды.