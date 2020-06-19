МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза — Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства.

Продажи вторичного жилья в России сократились за месяц в годовой динамике на 22% — до 182,7 тысячи сделок, указывается в статистике Росреестра.

Ведомство в мае также зарегистрировало 163,9 тысячи ипотек, что на 26% ниже результата мая 2019 года.