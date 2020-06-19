МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Учреждения, которые занимаются проверкой средств дезинфекции и антисептиков перед их выходом на рынок, подняли цены на проведения исследований в несколько раз. Как пишет "Коммерсант", эти структуры находятся в ведомстве Роспотребнадзора.

Если до вспышки пандемии коронавируса цены на исследования составляли менее 100 тысяч рублей, то теперь тестирование санитайфзеров стоит 250 — 300 тысяч рублей, 500 — 900 тысяч рублей — на дезинфицирующие средства.

Такой рост цен на исследования подтвердил директор ООО "Химия синтез" Олег Бурлак, чья компания намеревалась перепрофилировать часть производственных линий на выпуск дезинфицирующих средств.

В свою очередь глава управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев подтвердил "Ъ", что ведомство проводит проверку. Он также сообщил, что о ситуации проинформированы правительство и Прокуратура.

Проверка проводится по обращению "Партии роста" под председательством бизнес-омбудсмена России Бориса Титова.

Проверкой антисептиков и дезинфицирующих средств перед их появлением в закупках и на полках магазинов и аптек занимаются два учреждения: ФБУН "НИИ дезинфектологии" и ФБУН "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии", в них на запрос издания не ответили.