МОСКВА, 19 июн – ПРАЙМ. В строительство дорог в России необходимо привлечь еще не менее 1 триллиона рублей, заявил на онлайн-совещании с представителями "Деловой России" вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы усиляем вопрос строительства дополнительного объема дорог, и сейчас я ставлю задачу себе и своим коллегам — нам дополнительно нужно еще не меньше 1 триллиона рублей на это", — сказал он.

Как пояснил вице-премьер, акцент при финансировании дорожного строительства необходимо делать на привлечении частного капитала, потому что "строить в том объеме, который нужен для страны, дороги только за счет бюджета не получится".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг поручил министерству транспорта взять на особый контроль вопросы качества строительства и ремонта дорог и эффективности расходования средств. По его словам, на развитие дорожного хозяйства планируется выделить более 40 миллиардов рублей, они будут направлены на опережающее строительство, ремонт и реконструкцию дорог, мостов и путепроводов в 46 регионах.

РАБОЧИЕ РУКИ

Российской строительной отрасли для реализации всех намеченных планов необходимы еще 2 миллиона рабочих, восполнять дефицит планируется за счет строителей из стран СНГ, заявил Хуснуллин.

"При том росте объемов строительства, который мы запланировали, нам не хватает 2 миллионов строительных рук", — сказал он.

Восполнять кадровый дефицит в стройотрасли планируется за счет привлечения трудовых ресурсов из стран СНГ, добавил вице-премьер.

ПЛАТЕЖИ ЖКХ

Объем платежей граждан за услуги ЖКХ снизился из-за эпидемии COVID-19 на 7-10%, сообщил Хуснуллин.

"Пока народ был дома на самоизоляции, платежи падали, но, проанализировав май, могу сказать, что в целом по стране платеж снизился на 7-10%", — сказал он.

Ранее глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов предложил включить отрасль ЖКХ в число наиболее пострадавших в связи с пандемией коронавируса. По данным сенатора, с 10 марта — по 1 июня снижение собираемости в сфере ресурсоснабжающих предприятий и организаций ЖКХ составило от 10 до 30%, в ряде городов объем платежей упал на 60%.