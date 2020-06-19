МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 улучшила прогноз на июнь: ожидает роста пассажиропотока на 65% относительно мая, количества рейсов – на 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В начале июня S7 сообщала, что в июне ожидает роста пассажиропотока на 50% к маю, а количества рейсов – на 40%.

"Смягчение карантинных мер идет быстрее, чем ожидалось, что позволяет делать более позитивные прогнозы по восстановлению рынка: в июне мы ожидаем рост пассажиропотока на 65% относительно мая, а количества рейсов – на 50%", — сказали в пресс-службе в пятницу.