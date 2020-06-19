МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Авиагруппа Lufthansa не исключает возможность прекращения деятельности авиакомпании Brussels Airlines или может позволить ей обанкротиться, если не будет заключено соглашение между сторонами, сообщает бельгийская газета Libre.

Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines, принадлежащая германской авиагруппе Lufthansa, сообщала ранее, что с момента приостановки всех рейсов 21 марта на фоне борьбы с пандемией коронавируса теряет один миллион евро в день. Власти Бельгии и Lufthansa в течение нескольких недель пытаются согласовать помощь для компании в виде залогов на сумму порядка 300 миллионов евро.

Издание отмечает, что авиакомпания находится на грани банкротства, хотя в понедельник она и возобновила полеты после трех месяцев приостановки деятельности. Источник в компании сообщил изданию, что руководство Brussels Airlines должно встретиться в следующий понедельник с руководителями Lufthansa. В итоге стороны должны выработать план о дальнейшем будущем авиакомпании.

В свою очередь, Андреас Бартельс, директор по коммуникациям Lufthansa опроверг информацию о возможной продаже Brussels Airlines. и выразил надежду, что авиагруппа сможет договориться с властями Бельгии. Представитель Brussels Airlines Венке Леммес отметил при этом, что сообщения о возможной продаже – "чистая провокация", и отказался подтверждать информацию газеты о вероятности встречи между директорами.