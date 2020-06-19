МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") 22 июня возобновит туристические рейсы в Сочи, сообщили в пресс-службе московского аэропорта "Шереметьево".

В пресс-службе уточнили, что Сочи официально открывается для туристов — губернатор Краснодарского края объявил о снятии ограничений для отдыхающих. С 21 июня будет отменена обязательная обсервация для прибывающих туристов, частично снят режим эпидемиологического контроля, а также сняты ограничения по передвижению внутри региона.

"22 июня 2020 года авиакомпания "Россия" выполнит первый туристический рейс на популярный черноморский курорт из международного аэропорта "Шереметьево" в рамках совместной с оператором "Библио-Глобус" переработанной программы туристических полетов", — говорится в сообщении.

Вылет рейса состоится в 01:05 из терминала В, второй рейс авиакомпании по данному маршруту вылетит из "Шереметьево" в 01:10.