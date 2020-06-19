МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Акции "Яндекса" растут пятый день подряд и обновили исторический максимум, свидетельствуют данные Московской биржи. Опрошенные РИА Новости эксперты связывают это с активностью компании в сфере слияний и поглощений и возможным последующим IPO в сфере такси.

К 14.57 мск акции "Яндекса" росли на 1,9% — до 3167 рублей, при этом индекс Мосбиржи поднимался на 1,46%. В первой половине дня акции "Яндекса" подскакивали до 3176,2 рубля – нового исторического максимума.

"На мой взгляд, в данном случае мы наблюдаем закономерное увеличение рыночной капитализации компании в связи с влиянием нескольких факторов. Ключевой из них, на мой взгляд — выход государства в лице Сбербанка из совместного проекта "Беру". Компании без существенного влияния государства обычно оцениваются рынком дороже, при прочих равных. Также ожидается консолидация "Яндексом" активов в сфере такси и доставки с последующим IPO, что раскроет стоимость данного сегмента бизнеса", — прокомментировал инвестиционный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов также считает, что котировки "Яндекса" на этой неделе разогреты активностью компании в сфере M&A.

"Ранее компания получила отказ со стороны ФАС в приобретении сервиса "Везет". Но компания не остановилась в своем желании развивать агрегацию такси и теперь рассматривает возможность выкупа доли Uber в своем совместном с ними сервисе "Яндекс. Такси". Это подводит к мысли, что сервис может быть консолидирован в одних руках, а затем выведен на IPO", — говорит он.

"Для "Яндекса" покупка временно подешевевшей доли бизнеса может стать очень выгодным долгосрочным вложением. Компания может сэкономить до 100 миллиардов рублей на сделке, которую и так собиралась реализовать в будущем", — добавил Емельянов.