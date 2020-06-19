МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Риелторы ожидают рост цен на жилье в России из-за снижения ключевой ставки, сообщил РИА Недвижимость директор агентства недвижимости "Этажи" Ильдар Хусаинов.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.

"Решение Центробанка по ключевой ставке может неоднозначно сказаться на рынке недвижимости. С одной стороны, ипотека становится более доступной, но при этом повышение спроса приведёт к снижению объёма предложения на рынке первичного жилья", — отметил Хусаинов.

По его мнению, если спрос продолжит расти в той же динамике, которая отмечается сейчас, а меры по стимулированию увеличения ввода квадратных метров в ближайшей перспективе не дадут особо ощутимых результатов, в конце года можно ожидать существенного снижения объёма предложения, особенно в сегменте эконом-класса, что неминуемо приведёт к росту средней стоимости квадратного метра в новостройках.

"Мы не исключаем роста на уровне 10% во втором полугодии", — сказал Хусаинов. Но, по его словам, есть и положительный момент, если банки поддержат политику Центробанка и снизят ставки, в том числе и на вторичное жильё, то часть покупательского спроса переориентируется на этот сегмент.

"Сейчас из-за появления ипотеки с господдержкой в конце апреля 2020 года мы отмечаем дисбаланс на рынке недвижимости из-за существенной разницы итоговой стоимости кредита на вторичном и первичном рынках. А это исключает ценовую конкуренцию между этими сегментами, что всегда было сдерживающим фактором роста цены на новостройки", — добавил эксперт.

По его словам, разница итоговой стоимости ипотечного кредита при ставке 6,5% на новостройки и 8,5% на вторичное жильё, первоначальном взносе 15%, сроке кредитования 20 лет и одинаковой стоимости объекта недвижимости составляет от 5,5% до 13,6%. Это та самая дельта, которая снизила привлекательность вторичного жилья при покупке его с привлечением заёмных средств и снизила ценовую конкуренцию между вторичным и первичным жильем, образовав дельту для роста цены в сегменте новостроек, сказал Хусаинов.