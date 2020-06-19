МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Российская фармкомпания "Р-Фарм" планирует поставить на рынок более 150 тысяч упаковок препарата-кандидата для лечения коронавирусной инфекции "Коронавир" (МНН — фавипиравир), который сейчас находится на регистрации в Минздраве, сообщил директор фармацевтического комплекса по производству готовых лекарственных форм и биотехнологических субстанций "Р-Фарм" Владимир Колышкин.

"А поскольку мы в прошлом году запустили завод "Фармославль", который производит уже химические, а не биотехнологические субстанции, мы сумели обеспечить выпуск в достаточном объеме, и что важно, по доступной цене перспективного препарата для лечения больных с легкой и средней формами заболевания — "Коронавир", — сообщил он.

"Препарат уже подан на регистрацию в министерство здравоохранения и уже к началу июля более 150 тысяч упаковок "Коронавира" поступят на рынок", — добавил Колышкин в ходе встречи президента РФ с представителями различных отраслей экономики, столкнувшимися с последствиями COVID-19.

В настоящий момент клинические исследования "Коронавира" продолжаются, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Р-Фарм".

Препарат другой российской фармацевтической компании "ХимРар" "Авифавир" (международное непатентованное наименование — фавипиравир) в конце мая получил временное регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения РФ до 1 января 2021 года. Клинические исследования "Авифавира" третьей фазы также продолжаются.

Помимо "Коронавира", фармацевтическая компания "Р-Фарм" совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) создают совместное предприятие с объемом инвестиций более 4 миллиардов рублей для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, в частности компании займутся расширением выпуска олокизумаба, препарата от осложнения COVID-19, и производством вакцины.