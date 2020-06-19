МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) разработала проект правил работы российских магазинов на случай второй волны коронавируса COVID-19, сообщил председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

"Мы разработали проект регламента для торговых центров, для магазинов, food и non-food (продовольственной и непродовольственной торговли — ред.), который позволил бы исключить возможность закрытия в случае возникновения либо второй волны, либо какой-то сопоставимой по масштабам эпидемии", — сказал Беляков в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с представителями различных отраслей экономики, которые столкнулись с последствиями пандемии коронавируса.

По его словам, положения регламента позволят торговым центрам и магазинам работать при соблюдении обязательных требований по безопасности, исключающих риски и для покупателей, и для сотрудников.

Председатель президиума ассоциации также обратил внимание на различную практику возобновления работы в разных регионах торговых центров и больших магазинов. "Те регионы, которые понимают значимость этих объектов для развития экономики, гораздо более агрессивны в хорошем смысле в части открытия. Например, Москва", — сказал Беляков.

"Есть регионы, где эпидемиологическая ситуация либо такая же, как в Москве, либо даже лучше. По моим оценкам, их 55, по статистике на сегодняшнее утро. Но только семь из этих 55-ти пошли по пути Москвы и либо открыли полностью эти объекты, либо частично открыли. Значительная часть регионов не открыла", — добавил он.