МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал ко второму чтению поправку о праве правительства на отсрочку обязательной маркировки для ряда лекарств в течение 3-6 месяцев, сообщил РИА Новости член комитета Борис Менделевич.

С 1 июля 2020 года в России должен быть запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности. Однако, как ранее сообщал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, депутаты предложат Росздравнадзору не штрафовать фармпредприятия, которые по объективным причинам оказались не готовы к введению маркировки с 1 июля.

"В итоге было принято решение в том, что для особо уязвимых видов препаратов дается отсрочка до 1 октября, а для ряда других – до 31 декабря", — сказал Менделевич.

По его словам, межфракционная рабочая группа Госдумы по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения во главе с Исаевым провела по этому вопросу переговоры с правительством и профильными органами – Минздравом РФ, Минпромторгом и Росздравнадзором.

"Маркировка – это масштабная работа, в которой задействованы огромное количество организаций и технологий. И в связи с пандемией данный процесс замедлился. Поэтому лично я выступал за то, чтобы те организации, которые не успели маркировать свои препараты, имели возможность завершить этот процесс в течение 3-4 месяцев. Иначе как быть людям, к примеру, с редкими заболеваниями, для которых препараты выпускают буквально в считанном количестве", — пояснил депутат.

Поправки вносятся в законопроект, который предусматривает создание федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. В мае Госдума приняла законопроект в первом чтении.

По словам Менделевича, во втором и третьем чтении законопроект должен быть рассмотрен на следующей неделе.