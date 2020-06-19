МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Объем платных услуг населению в России в мае 2020 составил 518,1 миллиарда рублей и снизился на 39,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные из оперативного доклада Росстата.

В месячном выражении, как следует из доклада, снижение составило 0,9%, в январе-мае — 16,6%.

Минэкономразвития ожидает, что объем платных услуг населению по итогам текущего года упадет на 10%, в следующем году вырастет на 5,6% с последующим замедлением до 3,3% в 2022 году и 3% в 2023 году.