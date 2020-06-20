САРАТОВ, 20 июн — ПРАЙМ. Арбитражный суд Саратовской области отложил до 16 июля рассмотрение обоснованности заявления инспекции ФНС, требующей признать банкротом крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза", прекратившего выпуск электротранспорта, следует из опубликованного в субботу определения суда.

ФНС 30 января подала в арбитраж заявление о банкротстве "Тролзы" из-за задолженности перед бюджетом в размере около 32 миллионов рублей. Однако в ходе судебного процесса к маю завод оплатил часть задолженности по налогам и попросил время для погашения остального долга.

Согласно документу, на заседании в четверг представитель "Тролзы" представил копии платежных поручений об оплате части долга перед налоговой и еще раз попросил дополнительное время для погашения обязательств перед кредитором до введения процедуры банкротства.

"Представитель ФНС России дал пояснения по делу, представил уточнения в части уменьшения задолженности, ходатайствует об отложении судебного заседания… Арбитражный суд определил отложить судебное заседание на 16 июля 2020 года на 10.15 (9.15 мск)", — говорится в определении суда.

"Тролза" с начала прошлого года находится в тяжелом финансовом состоянии, с марта по ноябрь отправляла часть коллектива в простой. С января 2019 года по июнь этого года число работников завода сократилось с 695 до порядка 10. Министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов сообщил, что завод прекратил производство электротранспорта и вести производственную деятельность не будет, предприятие сейчас реализует свое имущество и погашает долги. Компания "ПК Транспортные системы" (ПКТС), куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", на арендованных площадях "Тролзы" с конца 2019 года приступила к серийному выпуску новой модели троллейбусов "Адмирал".

"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") — российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года — троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.