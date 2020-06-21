МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Лето в России уже в разгаре, а перспективы туристической отрасли по-прежнему неясны. Когда будут открыты границы для всех желающих, точно сказать не может никто, а отдыха измученным стрессами и пандемией гражданам хочется. Куда хотят поехать люди и куда они поедут, если вообще решатся на поездку?

По данным на сегодняшний день, спрос на туры в России в июне 2020 года из-за пандемии сократился в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Копим на отпуск: сколько денег понадобится на летний отдых в этом году

Причин этому несколько. Во-первых, ситуация с пандемией по-прежнему неопределенная, во-вторых, у народа попросту нет денег, в-третьих, регионы никак не могут определиться с политикой приема отдыхающих. Карантин то снимают, то вновь вводят, непонятны и требования к отдыхающим из других регионов. Где-то запрещен въезд людям из регионов с неблагополучной обстановкой, особенно москвичам. Куда-то пускают только по серьезным причинам личного характера и только со справками об отсутствии коронавируса, где-то заставляют проходить двухнедельную самоизоляцию, а куда-то уже можно въезжать совершенно свободно.

Наиболее строгие правила при заселении в санатории – понадобятся три справки, в том числе, тест на коронавирус, сделанный за 72 часа до выезда, рассказала Ломидзе. У остальных все зависит от ситуации на местах, которая может меняться ежедневно.

ЛЮДИ ХОТЯТ ОТДЫХАТЬ

Вместе с тем, запрос на отдых в обществе все же есть. После длительного перерыва и в связи с частичным ослаблением ограничений в российских регионах туристы всё больше интересуются поездками – пока виртуально.

"Количество поисковых запросов авиабилетов по России за начало июня увеличилось на 44% по сравнению с первой половиной мая. Больше всего авиабилетов ищут в Москву, Симферополь, Сочи, Санкт-Петербург, Анапу, Краснодар, Махачкалу, Калининград, Уфу и Минеральные Воды", — рассказала руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Что касается поездок на поездах, то люди рассматривают билеты в те же города, включая ещё Казань. Топ-10 ж/д направлений по поисковым запросам клиентов с начала июня на летний период: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анапа, Краснодар, Симферополь, Казань, Минеральные Воды, Махачкала, Уфа.

Реальные продажи идут по тем же направлениям. С начала месяца туристы чаще всего приобретали авиабилеты на юг страны, поближе к Черному и Каспийскому морям, указала она.

АХ, МОРЕ, МОРЕ…

Скорее всего, эти же направления окажутся самыми востребованными летом, если снимут ограничения, полагают эксперты. Россияне, живущие в холодном и пасмурном климате, всегда в первую очередь хотят поехать поближе к теплому морю, особенно москвичи и жители крупных городов. Их интересуют регионы, которые пускают москвичей без карантина и обсервации. Во-первых, уже сформировалась такая привычка, во-вторых, людям хочется вывезти детей, чтобы укрепить их здоровье перед очередным зимним сезоном.

Отдых на море внутри страны – это традиционно Краснодарский край и Крым, если не смущает холодное море, – то Калининград и Куршская коса (Зеленоградск, Светлогорск, Янтарное).

На спрос здесь не жалуются, а вот нехватка предложения уже налицо, считает директор туристического агентства "Тур-Де-Тур" Лилия Капцова.

"Популярность растет, но и цены вырастут в среднем на 30% — это касается популярных морских курортов. И причем, по словам туристов, не только приличные объекты размещения, но и частный сектор уже дорожает", — говорит она.

Наиболее богаты туристической инфраструктурой курорты Краснодарского края – Сочи, Анапа, Геленджик. Крым не сможет составить им сильную конкуренцию, поскольку отельная база здесь по уровню пока оставляет желать лучшего. Хотя спрос на него, по данным Шелеховой, даже выше, чем на Краснодарский край.

Когда приличные объекты закончатся – а это произойдет быстро, останутся частники, которых тоже быстро разберут, да и цены вырастут. Так что желающим обеспечить себе морской отдых в России следует поторопиться, советуют эксперты.

Когда россиянам снова разрешат путешествовать

ЛУЧШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

Для тех, кому поплескаться в теплых волнах непринципиально, есть отдых в других регионах. По мнению директора турфирмы "Амити тревел" Владимира Шпажникова, очень популярен Алтайский край в качестве экотуризма, а также Карелия. Спрос на них остается у любителей неизменным.

Другие привлекательные для туристов регионы – это Кавказские Минеральные Воды, Адыгея, озеро Байкал, перечисляет эксперт Института комплексных стратегических исследований Елена Киселева. Если речь идет об экскурсионных поездках, то традиционные маршруты – это Москва и Санкт-Петербург, а также города Золотого кольца.

В принципе, желающих совершить такие поездки стало несколько больше. Не надеясь на открытие границ, россияне просят сделать им предложения по отдыху в пределах нашей страны, рассказала Капцова. По ее словам, помимо южных морских курортов, участились запросы и на отдых на озерах, в частности Байкал и на экскурсионные туры.

Также есть желание совместить пляжный отдых с экскурсионным. Многие хотят посетить Калининград, среднюю полосу России, совершить круизы по рекам. В свою очередь, туроператоры перестраиваются под реалии времени и готовят пакетные туры на чартерных перелётах, что является более выгодным. Так, уже есть подобные предложения на Байкал и в Хакасию.

По мнению представителей турбизнеса, спортивный туризм – сплав по горным рекам, пешие походы – будет популярен у своих поклонников, но особого прироста здесь не ожидается. Любители "все включено" редко ходят в поход или в горы, констатирует Шпажников.

ОТДЫХ БЛИЖЕ К ДОМУ

При этом эксперты сходятся во мнении, что российские регионы оказались не готовы к тому, чтобы хотя бы теоретически принять больше туристов, чем обычно. Россия хоть и большая страна, но точек притяжения для туристов на период летнего отдыха не так много, как могло бы быть. Ограничениями тут выступают недостаточно развитая инфраструктура, плохая экология, низкий уровень сервиса, говорит Киселева.

Пока сложно однозначно сказать, какой выбор сделают россияне, привыкшие отдыхать летом на море. Кто-то не захочет рисковать и вообще откажется от поездок куда-либо, даже если доходы позволяют это сделать. Другие не захотят менять свои привычки и будут ждать открытия границ, чтобы отправиться на море в Турцию, европейские страны или куда-то еще. Третьи выберут отдых на море или где-то еще в России. Кто-то, возможно, постарается избегать поездок в крупные города с большой плотностью населения.

Также следует учитывать, что поездка из европейской части России в восточную часть и наоборот – это, как правило, довольно дорого и не всегда удобно с точки зрения транспортной доступности и логистики. Этот фактор и раньше сдерживал развитие внутреннего туризма, а сейчас, когда доходы населения упали, – тем более. Поэтому большинство туристов будут искать приемлемые варианты для отдыха в той части страны, где они поживают.

Шпажников также прогнозирует повышенный спрос на размещение — гостиницы, апартаменты и гостевые дома, причем на тех направлениях, куда можно добраться на машине, поскольку авиабилеты для многих будут дороги, и люди выберут отдых ближе к дому.