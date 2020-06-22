МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российский кабмин может выделить до конца текущего 2020 года еще 3 млрд рублей на межрегиональные авиаперевозки в качестве субсидий компаниям, которые осуществляют рейсы на новых самолетах отечественного производства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на письмо замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в министерство экономического развития.

По информации газеты, в 2018 году правительство выделило на субсидирование межрегиональных авиаперевозок 3,3 млрд рублей, в прошлом 2019 году уже 7,8 млрд рублей. На текущий 2020 год планировалось выделить 8,3 млрд рублей.

Изданию в Минтрансе сообщили, что изменения в правила предоставления государственных субсидий на формирование региональной маршрутной сети самолетов сейчас находятся на согласовании.

В Минэкономразвития заявили, что поддержат эту инициативу министерства транспорта: она позволит увеличить производство отечественных самолетов.

При этом в Минтрансе уточнить типы судов, использование которых даст субсидию авиакомпаниям, не смогли.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает такую практику поддержки российских производителей самолетов целесообразной и на межрегиональных, и на международных рейсах.

Сейчас в России для региональных перевозок производятся самолеты SSJ100, L-410 и ТВС-2МС (единичные экземпляры).

В частности, SSJ100 эксплуатируются авиакомпаниями "Азимут", "Ираэро", "Якутия" и "Ямал".