МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" решила не осуществлять выплату не только семилетних, но и двенадцатилетних кредитов и займов на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе компании.

"В период форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности, ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" приняло решение не осуществлять выплату не только семилетних, но и двенадцатилетних кредитов и займов", — говорится в сообщении.