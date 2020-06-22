МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "ЮТэйр" решила не осуществлять выплату не только семилетних, но и двенадцатилетних кредитов и займов на фоне ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе компании.
"В период форс-мажорных обстоятельств из-за коронавирусной инфекции, когда требуется накопление и перераспределение всех средств в пользу операционной деятельности, ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" приняло решение не осуществлять выплату не только семилетних, но и двенадцатилетних кредитов и займов", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/business/20200622/831663553.html