МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, запустила онлайн-витрину на интернет-площадке AliExpress, говорится в сообщении ритейлера.

"Компания "Лента" запустила витрину на AliExpress. Ассортимент, доступный на онлайн-площадке, насчитывает 1000 наименований, в течение нескольких месяцев его нарастят до 15 тысяч позиций. Это самые популярные категории товаров с длительным сроком хранения и непродовольственных товаров по ценам, представленным в магазине", — говорится в релизе.

Сборкой заказов будет заниматься партнер "Ленты" — GetFaster. "Пилотный проект будет реализован в центре Москвы, после этого он заработает в Санкт-Петербурге", — добавляет ритейлер.

"Лента" — одна из крупнейших розничных сетей в России. На конец марта компания управляла 380 магазинами в России: 249 гипермаркетами и 131 супермаркетом. В конце апреля 2019 года "Севергрупп" Алексея Мордашова приобрела акции "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и ЕБРР (7,47%). После выкупа акций у миноритариев "Ленты" "Севергрупп" владеет 77,99% в капитале ритейлера.