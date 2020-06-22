МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Спрос на поездки в поездах дальнего следования холдинга РЖД в июне вырос вдвое по сравнению с маем, и компания восстановит в расписании более 70 составов, сообщила компания.

"Спрос на билеты в поезда дальнего следования продолжает расти. В мае холдинг "РЖД" возобновил глубину продаж проездных документов в 90 суток, что позволило пассажирам планировать путешествия летом и покупать билеты заблаговременно. В конце мая пассажиры оформляли в среднем около 100 тысяч билетов в сутки. На сегодня количество реализуемых проездных документов выросло вдвое – до 200 тысяч в сутки", — говорится в сообщении.

Учитывая быстрые темпы восстановления спроса пассажиров на покупку билетов, холдинг "РЖД" принял решение о возобновлении движения еще ряда поездов.

"В ближайшее время в расписании будут восстановлены более 70 поездов дальнего следования, включая 12 поездов "Сапсан" и 59 поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Из них 36 поездов назначены на южные направления, они будут доставлять россиян к курортам Черноморского побережья и Северного Кавказа. Многие поезда увеличат периодичность курсирования", — говорится в сообщении.